Con l’auto prima si schianta contro le auto in sosta e poi contro un muro: muore a 19 anni

SEDEGLIANO (UDINE) - Mortale nella tarda serata di giovedì in provincia di Udine.

Uscita autonoma verso le 23.30 per un 19enne alla guida della sua Alfa Romeo MiTo: in via D’Azeglio a Sedegliano dapprima è finito contro dei mezzi in sosta e poi contro un muro.



Immediata la chiamata al numero unico dell’emergenza, la Centrale Sores ha inviato sul posto il personale medico che, nonostante i tentativi di rianimazione, ha dovuto constatare la morte del conducente: G.M. era residente a Turrida di Sedegliano. Il padre infatti è vigile del fuoco, la madre gestisce un bar. Il ragazzo avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo e i carabinieri di Feletto Umberto e Codroipo.