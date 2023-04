Con l’auto nel canale: ferite quattro persone

PORDENONE - I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito, con l’ausilio della Autogru proveniente da Pordenone, sono intervenuti alle 13:30 di martedì per un incidente stradale, con la fuoriuscita di strada autonoma di un’autovettura, in Localiità Santa Sabina di Sesto al Reghena. Quattro le persone all’interno del veicolo, delle quali tre sono riuscite a uscire autonomamente, pur con forti traumi, mentre per la quarta è stata richiesta l’estricazione ad opera dei Vigili del Fuoco che hanno operato congiuntamente al personale del 118 anch’esso sul posto. Dei feriti due sono stati elitrasportati presso le strutture sanitarie di Udine, con altrettanti elicotteri, ed una condotta per le cure all’ospedale di San Vito al Tagliamento. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è quindi continuato con la messa in sicurezza dello scenario e il recupero del veicolo. Per le operazioni è stato necessario interrompere la circolazione stradale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.