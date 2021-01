Comunità energetiche per autoprodurre energia pulita anche a Treviso

TREVISO - Promuovere nel territorio comunale di Treviso la creazione di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, ovvero modelli per produrre energia pulita autoprodotta. La proposta rivolta al comune di Treviso arriva dal Movimento 5 stelle Treviso, con il senatore Gianni Girotto è stato uno dei promotori della norma introdotta a settembre dal Senato, per realizzare nuovi modelli di produzione di energia capaci di generare benefici diretti per chi partecipa attivamente.



Come funziona? “ Si tratta della possibilità per famiglie in condomini o in singole unità abitative, enti pubblici e imprese di attivarsi per produrre e autoconsumare localmente e “collettivamente” l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile, entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020. Per fare un esempio - spiegano gli attivisti Meetup M5s Treviso - è come per la creazione degli orti solidali grazie ai quali i cittadini si autoproducono beni di consumo risparmiando per l’acquisto della spesa giornaliera. La sostanziale novità consiste nel fatto che l’energia prodotta da questi “impianti di vicinato” potrà essere condivisa con tutta la comunità e non utilizzata da un solo soggetto, garantendo la possibilità di arrivare fino al 100% di energia autoconsumata”.



Un’iniziativa messa in campo da diverse amministrazioni e comuni, tra i quali anche Oderzo e Villorba. Per dare informazioni utili ai cittadini, i comuni dovrebbero creare anche un apposito sportello pubblico per far conoscere i benefici di risparmio ed efficenza energetica.



“E’ un’occasione importante con benefici per l’ambiente e un volano per l’economia - sottolineano i Cinque stelle - le comunità energetiche congiunte al Superbonus110% possono rimettere il Paese in corsa per la crescita del lavoro e dell’economia”.