Il comune vieta le bevande da asporto nelle bottiglie di vetro

CASTELFRANCO VENETO – Domani scatta a Castelfranco il divieto di vendita per le bevande da asporto in bottiglie di vetro, a partire dalle 21 fino alle 5 del mattino, quindi per la fascia notturna. Questa mattina il sindaco ha firmato l’ordinanza che rientra nel piano degli interventi di prevenzione e sicurezza urbana per le notti estive: la disposizione resta valida fino al 31 ottobre 2020.



“Questo provvedimento – spiega il sindaco Stefano Marcon che detiene il referato alla sicurezza - va nella direzione di porre paletti precisi a quanti, in barba al senso civico e magari dopo aver alzato il gomito, rompono bottiglie soprattutto di birra e liquori deturpando la Città ma soprattutto divenendo fonte di pericolo per l’incolumità altrui”.