Comune Vicentino nega cittadinanza a Liliana Segre

VENETO - "L'opera, l'attività e l'impegno di Liliana Segre non sono intimamente legati alla città di Azignano". E' la motivazione addotta dall'amministrazione comunale della città vicentina per rifiutare la proposta dell'opposizione di attribuire a Segre la cittadinanza onoraria. A rendere nota oggi la vicenda è il senatore vicentino di FI Pierantonio Zanettin.

Per il consigliere di opposizione, "la motivazione è già di per se' debole e infondata soprattutto alla luce del nuovo regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria che prevede che la stessa possa essere conferita a coloro che si sono distinti 'in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione e dell'umanità', come indubbiamente ha fatto Liliana Segre". Duro in giudizio sull'accaduto: "l'Amministrazione fa una brutta figura - concludono - che Arzignano non merita".