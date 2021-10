Il Comune di Vittorio Veneto cerca presidenti di seggio e scrutatori

VITTORIO VENETO - A Vittorio Veneto, si cerano presidenti di seggio e scrutatori. È su queste figure che la città fa affidamento in occasione delle diverse tornate elettorali che, periodicamente, si ripetono. Il meccanismo gestionale delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum può funzionare solo grazie all’impegno dei cittadini.

«Si tratta di un vero e proprio servizio civico - spiega il sindaco Antonio Miatto - che va a vantaggio dell’intera comunità e garantisce lo svolgersi di un regolare processo democratico. Mi auguro quindi che siano in molti, soprattutto fra i giovani, a volersi proporre per i due ruoli di Presidente di seggio e di Scrutatore». Chi fosse interessato può dunque inviare la propria candidatura per i due ruoli. Per essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di Seggio è necessario presentare domanda all’Ufficio Elettorale del Comune (indirizzo mail: elettorale@comune.vittorio-veneto.tv.it) entro il termine del 31 ottobre 2021. Il modulo per trasmettere la domanda, che deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, è scaricabile a questo link.

Per poter venire iscritti è necessario essere elettori nel Comune di Vittorio Veneto ed essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per essere invece inseriti nell’Albo Scrutatori bisogna presentare domanda sempre all’Ufficio Elettorale del Comune (indirizzo mail: elettorale@comune.vittorio-veneto.tv.it ) entro il termine del 30 novembre 2021. Il modulo per inviare la domanda, che – ancge in questo caso- deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, è scaricabile sempre a questo link.

Per l’iscrizione, oltre ad essere elettore nel Comune di Vittorio Veneto e sufficiente aver assolto agli obblighi scolastici. In calce ad entrambi i moduli di iscrizione sono citati i casi per i quali le funzioni di Presidente di seggio e di Scrutatore non possono essere esercitate. OT