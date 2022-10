Il Comune di Farra di Soligo ammesso al bando per il finanziamento di progetti in favore dei Distretti del Commercio

FARRA DI SOLIGO - A seguito del riconoscimento da parte della Regione quale Distretto Urbano del Commercio, ora il Comune di Farra di Soligo ha colto l’opportunità offerta dal bando approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 19.07.2022 per il finanziamento di progetti in favore dei Distretti del Commercio presentando opportuna domanda. Il Programma distrettuale presentato alla Regione è stato elaborato con la preziosa collaborazione di Ascom – Confcommercio ed ora l’Amministrazione Comunale si accinge a investire le risorse necessarie sulla riqualificazione urbana delle aree a vocazione commerciale, sulle azioni di marketing e su azioni di supporto alla ripresa dell’economia locale nonché ad attivare la collaborazione di soggetti professionali di comprovata specializzazione, in grado di assicurare un approccio manageriale all’insieme degli interventi utili alla rigenerazione socio-economia del territori.

«L’unicità delle risorse ambientali e turistiche di cui dispone il nostro territorio» spiega l’Assessore al Commercio Silvia Spadetto «ci spinge a stimolare iniziative di animazione e promozione urbana promosse dalla stessa Amministrazione Comunale, per favorire la rete commerciale e per promuovere l’intera comunità». «A fronte del ruolo centrale che il commercio mantiene nel territorio di Farra di Soligo» prosegue l’Assessore Spadetto «è emersa la necessità di intervenire per ridare impulso alle attività locali anche in vista del rilancio della vocazione turistica del territorio, legata all’attrattività delle nostre colline. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante partecipare a questo bando regionale».

Gli interventi che godranno del contributo regionale riguardano diversi asset di iniziativa sul territorio inerenti la riqualificazione urbana, la sostenibilità e l’innovazione, inoltre si apre una grande opportunità a favore degli operatori economici, attraverso la destinazione diretta alle imprese del 30% del contributo regionale, in questa fase critica che investe il mondo economico. Fermo restando l’esito positivo da parte della Regione Veneto, verranno convocati degli incontri con gli operatori economici e con il Tavolo di Partenariato per l’illustrazione del progetto distrettuale e del bando comunale di finanziamento alle imprese.