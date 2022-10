Il Comune detta le regole: 'stile unico' per le epigrafi

BELLUNO - Gli annunci mortuari nella città di Belluno dovranno avere tutti la stessa dimensione "A4", con lo sfondo di colore bianco o grigio e testo in nero, e dovranno rimanere affissi al massimo cinque giorni, esclusivamente negli spazi stabiliti, non riportare i loghi delle imprese funebri e non essere plastificati.

Sono alcune delle prescrizioni contenute in un nuovo regolamento comunale, che vuole porre fine al "disordine" che, secondo l'amministrazione, oltre a non rispecchiare un "idoneo rispetto" per il lutto, genera un "degrado" del decoro urbano.

Per i ringraziamenti è ammessa la medesima durata di affissione, mentre a "modernizzare" gli annunci vi potrà essere solo un piccolo codice QR attraverso il quale, utilizzando lo smartphone, potranno essere indirizzati messaggi alle famiglie degli scomparsi.