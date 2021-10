Comunali in Veneto: nel feudo di Zaia a Conegliano centrodestra diviso

VENETO - Lega e centrodestra ancora padroni del voto in Veneto. Le amministrative 2021 hanno visto le conferme dei candidati della coalizione in 9 dei 10 Comuni sopra i 15mila abitanti. Fra due settimane, solo Este, provincia di Padova, vedrà una sfida tra un esponente di centrodestra e il candidato di una lista civica (non del Pd).

Per trovare un 'caso' nelle comunali in Veneto (erano 80 i comuni al voto, soprattutto piccoli) bisogna guardare all'esito non scontato di Conegliano, la città nel cuore del Prosecco, dove l'imprenditore Piero Garbellotto, amico di Luca Zaia, non ce l'ha fatta al primo turno: si è fermato al 39,5%, e dovrà contendere la poltrona all'ex sindaco Fabio Chies, 31,9%. Qui il centrodestra era diviso: Garberlotto, presidente della Imoco Volley, sostenuto da Lega e Fdi, Chies da Forza Italia e due civiche. La Lega, che in queste zone è soprattutto Luca Zaia, ha fatto il 17,4%, non un exploit (contro il 13,1% del 2017). Si è difesa la candidata del Pd, Francesca Di Gaspero, terza con 24,7%. I Dem a Conegliano hanno portato portato a casa il miglior risultato di lista: 18%.

Negli altri comuni tradizionalmente 'bulgari' per la Lega, si andrà al secondo turno a Bovolone (Verona). Anche in questo caso il centrodestra era separato in casa. Salvini e Meloni hanno piazzato invece la bandierina a Chioggia, il comune più popoloso al voto in regione, strappando la città al M5S, il cui candidato sindaco è finito quarto. Il boom grillino del 2016, 21,8% di voti e vittoria al ballottaggio di Alessandro Ferro, è un ricordo. Il nuovo movimento di Conte nella città peschereccia si riduce all'8,7%. Il Pd va male ovunque: nessun sindaco nelle città importanti, e nessun candidato proprio ai ballottaggi. Ai Dem non resta che concentrarsi sulle sfide più importanti del 2022: l'obiettivo sarà 'difendere' Padova, unica roccaforte di centrosinistra in Veneto, e inventarsi un candidato per giocare la partita a Verona.