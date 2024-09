Comprare casa costa troppo? Giovane coppia acquista un'intera isola ad un prezzo molto più economico. Ecco quanto hanno speso

Sogni di vivere in completa tranquillità, lontano dal caos della vita quotidiana? Una giovane coppia ha deciso di farlo davvero, trasferendosi su un'isola deserta per vivere in armonia con la natura, e spendendo meno di quanto costerebbe comprare una casa. La loro storia ha affascinato molti: Oliver, un 24enne statunitense di origini finlandesi, e la sua fidanzata Helena, hanno trasformato un sogno in realtà acquistando un'isola di 10.000 metri quadrati per soli 28mila euro.



Un’isola al prezzo di una piccola casa



L'acquisto di un’isola può sembrare un lusso inaccessibile, ma per Oliver e Helena si è rivelata una scelta economica e sostenibile. Navigando su un sito web di annunci immobiliari, la coppia si è imbattuta in quella che sembrava un’opportunità incredibile: un'isola disabitata in vendita per circa 28.000 euro, un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di una casa nelle principali città europee. Dopo averci pensato, hanno deciso di fare un'offerta, che è stata accettata. Da quel momento, hanno iniziato a pianificare la loro nuova vita su questa oasi naturale, dove potevano costruire la loro casa estiva e vivere lontano dal trambusto della città. Nel marzo del 2024, Oliver e Helena sono diventati ufficialmente proprietari della loro isola, e nel giugno dello stesso anno hanno iniziato a costruire una dependance con materiali trovati sull’isola stessa, come i tronchi degli alberi abbattuti.



Un paradiso di tranquillità



Parlando della sua esperienza, Oliver ha spiegato come la cultura finlandese del "cottage estivo" abbia influenzato la loro scelta. In Finlandia, è molto comune possedere o affittare piccole abitazioni immerse nella natura, dove trascorrere del tempo lontano dal lavoro e dalla vita frenetica. "Ogni volta che andiamo sull'isola, sembra irreale che sia nostra", ha detto Oliver in un’intervista al New York Post. "È tutto così tranquillo". L’isola, rimasta disabitata per dieci anni prima del loro arrivo, è diventata il rifugio perfetto per la giovane coppia, che sta gradualmente costruendo una casa autosufficiente, sfruttando le risorse naturali presenti sul posto. L’obiettivo di Oliver e Helena è creare un ambiente in cui vivere in armonia con la natura, riducendo al minimo il loro impatto sull’ambiente. La storia di Oliver e Helena sta ispirando molti giovani a cercare alternative di vita meno convenzionali, più economiche e sostenibili. In un mondo in cui i prezzi delle case continuano a salire, l'idea di acquistare un pezzo di natura incontaminata per un prezzo accessibile appare sempre più attraente.