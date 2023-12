Comprano un albero di Natale ma notano strani movimenti: famiglia trova un cucciolo di gufo nascosto

Il clima natalizio ha portato una sorpresa inaspettata per una famiglia del Kentucky, Stati Uniti, che aveva appena portato a casa un albero di Natale vero. Quello che sembrava essere un acquisto tradizionale si è trasformato in un'esperienza unica quando la famiglia ha scoperto di avere un inquilino insolito tra i rami.



Tutto sembrava normale, la famiglia non si era accorta di nulla ma, dopo quattro giorni, hanno notato un movimento insolito dell’albero: mentre lo addobbavano l’albero oscillava. Guardando bene hanno scoperto un piccolo esemplare id gufo intrappolato tra i rami. L'animale, probabilmente in cerca di riparo, aveva trovato rifugio nascondendosi nel cuore dell'albero di Natale.



La famiglia è stata colta di sorpresa e ha deciso di chiamare esperti locali per liberare il pennuto in modo sicuro. Questo inaspettato ospite natalizio ha aggiunto un tocco di magia e unicità alle festività della famiglia. Il gufo, una volta liberato, ha spiccato il volo portando con sé la gioia e la meraviglia di un incontro così insolito.