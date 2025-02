Compra un piatto al negozio dell'usato per pochi soldi, ma scopre che vale molto di più

A volte, una semplice visita ai mercatini o ai negozi dell’usato può riservare sorprese davvero straordinarie. Tra oggetti vintage e articoli a prezzi convenienti, capita di imbattersi in veri e propri tesori che, altrimenti, sarebbe impossibile trovare altrove. È quello che è successo a un uomo di Chicago, che ha acquistato un piatto decorato per soli 5 dollari, scoprendo poi che il suo valore era di ben 5.000 dollari. Inizialmente, il piatto era passato quasi inosservato. L’uomo stava rovistando tra le merci quando, mentre cercava altro, ha notato l’oggetto in questione.

Si tratta infatti di un piatto cinese da esportazione risalente al XVIII secolo, acquistato per appena 4,99 dollari. Il suo valore, però, è decisamente più alto: grazie a Google Lens, l’uomo ha scoperto che un piatto identico era stato venduto per 4.400 dollari. E non è tutto: negli ultimi 50 anni, solo due piatti simili sono stati venduti all’asta. Per confermare ulteriormente l'autenticità del suo acquisto, l’uomo si è rivolto a delle comunità di collezionisti online, ottenendo la conferma da cinque gruppi Facebook specializzati in porcellane antiche cinesi. «Tutti hanno detto che è autentico», ha dichiarato a Newsweek. A rendere ancora più speciale il piatto è il suo stato di conservazione: mai utilizzato, privo di graffi e in perfette condizioni. Un colpo di fortuna che ha portato questo fortunato acquirente a fare un affare da cinquemila dollari.