Compra online un iPhone ma il venditore prende i soldi e si dilegua

MOGLIANO - Compra on-line un iPhone per 360 euro ma il venditore sparisce senza consegnare lo smartphone.



I Carabinieri di Mogliano Veneto hanno denunciato per truffa un 19enne catanese.



Il giovane è riuscito a farsi accreditare 360 euro da una ragazza moglianese per l'acquisto on line di un i-phone di fatto mai recapitato all'acquirente.



Una volta ricevuto il denaro, il 19enne si è reso irreperibile.