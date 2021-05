Compra on line un vogatore, spende 570 euro e non riceve nulla

CONEGLIANO - I Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto hanno deferito per truffa in concorso un 36enne, in possesso di alias e pluripregiudicato.



Con un complice nei mesi scorsi ha raggirato un 44enne di Conegliano, interessato all'acquisto di un vogatore messo in vendita su piattaforma on-line, riuscendo a farsi accreditare dalla vittima la somma di Euro 570 su conto corrente di banca estera.



Poi si è reso irreperibile una volta ricevuto il denaro.