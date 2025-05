Il commissario tecnico dell’Italvolley femminile Julio Velasco insignito della laurea

TRIESTE - L’Università di Trieste ha conferito al commissario tecnico dell’Italvolley femminile, Julio Velasco, la laurea magistrale honoris causa in Psicologia, riconoscendo il suo ruolo di figura innovativa e influente nel panorama sportivo mondiale. La cerimonia si è svolta nell’aula magna gremita di docenti, studenti, autorità e appassionati di pallavolo provenienti da tutta la regione.



Il conferimento, promosso dal Dipartimento di Scienze della Vita che ospita da 25 anni il Laboratorio di Psicologia dello Sport, ha sottolineato l’impatto straordinario di Velasco nel combinare i principi della psicologia motivazionale e della leadership alla gestione delle squadre sportive. Nato in Argentina, Velasco è l’unico allenatore ad aver conquistato titoli con squadre nazionali di tre continenti diversi, rivoluzionando la pallavolo italiana con successi storici, dagli scudetti con il Modena alla celebre “Generazione di fenomeni” maschile, fino all’oro olimpico a Parigi 2024 con la nazionale femminile. Durante la cerimonia, il rettore uscente Roberto Di Lenarda ha evidenziato come Velasco incarni valori fondamentali quali il merito, lo spirito di squadra e la volontà di crescita collettiva. Velasco ha espresso grande emozione per il riconoscimento, ricordando il drammatico impatto della dittatura argentina che gli impedì di completare gli studi universitari e lo spinse ad iniziare la carriera di allenatore.



Il momento clou della giornata è stato la lectio magistralis di Velasco dal titolo “Allenare la mente”, in cui ha ribadito il valore culturale dello sport e la sua importanza come strumento di crescita personale e collettiva.