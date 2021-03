Commercio: sequestrati 94 mila prodotti irregolari

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 94.000 prodotti che erano stati messi in vendita senza le indicazioni di tracciabilità e sicurezza.



L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi - e resa nota oggi - dai "baschi verdi" della Compagnia Pronto Impiego di Venezia in diversi esercizi commerciali della provincia, per verificare il rispetto della normativa sul commercio a tutela del consumatore.



I militari hanno controllato negozi di ferramenta, di prodotti per la pesca e di articoli per la casa, e hanno portato alla scoperta, sugli scaffali e pronti per la vendita, degli oggetti di uso comune privi di etichettatura e delle previste indicazioni relative alla composizione, alle modalità di utilizzo, all'eventuale presenza di sostanze o componenti pericolose per il consumatore.



I prodotti irregolari sono stati sequestrati in via amministrativa e i responsabili dei punti vendita, di nazionalità straniera, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Venezia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.