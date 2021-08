Commercio della Marca: ripresa ancora lenta

TREVISO - Con le sue 55.629 unità locali terziarie, Treviso è la quarta provincia del Veneto per numerosità. Nonostante l’anno drammatico della pandemia, il primo trimestre 2021 mantiene una sostanziale stabilità con la nascita di +22 nuove imprese. Ma la ripresa è ancora lunga.



A confermarlo è il Centro Studi di EBiCom, coordinato da Alessandro Minello, nel report trimestrale presentato alle Ascom-Confcommercio territoriali Il settore servizi, con le sue 27.892 unità locali (pari al 28,7% del totale economia provinciale) registra un aumento del +0,4% pari a +104 imprese, consolidando la sua posizione di traino. Diversa la posizione del turismo: con le sue 7.357 unità locali attive, dopo l’anno drammatico della pandemia, anche nei primi mesi del 2021 dimostra qualche criticità (-0,1%), evidenziando però un calo leggermente più contenuto rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (-0,2%).



In diminuzione la “Ristorazione” (-0,3%) e le “Agenzie di viaggio” (-3%), mentre conferma un trend positivo il settore “Organizzazione di eventi e fiere” (+4,6%) agevolato dalle opportunità legate al digitale. Segnali positivi anche nel “Tempo libero” (+0,8%), all’interno del quale crescono “Attività sportive e centri benessere” (+0,8%) e “Arte, cultura e intrattenimento” (+0,6%). Al calo della ristorazione tradizionale, corrisponde l’espansione del “Cibo da asporto” (+3,5%) e del take-away, chiaramente collegato alla “nuova normalità della pandemia”.



Ad avere “la peggio” è il comparto del commercio (-0,4% pari a -75 unità locali), penalizzato sì dalla pandemia, ma anche da una crisi strutturale che negli ultimi 5 anni ha visto la chiusura di ben 1.085 esercizi commerciali (-5,1%) e che i recenti avvenimenti hanno contribuito ad alimentare (-326 unità locali solo nel corso del 2020). Tra i settori più colpiti nel primo trimestre 2021 il “Commercio all’ingrosso” (-0,5%) e il “Non alimentare” (-1%), in modo particolare i settori della “Casa e arredo” (-1,6%) e del “Moda-fashion” (-1,2%).



Gli imprenditori attivi nel terziario in provincia di Treviso sono 70.232, in lieve calo rispetto al 31.12.2020. Crescono leggermente la componente straniera (+0,1% pari a +17) e quella femminile (+0,1% pari a +14). A colpire di più, l’ulteriore calo dei giovani (-11,6% pari a -315) e l’aumento degli over 70 (+8,1% pari a +609).



“Questi elementi ci dicono che il 2021 si è aperto con chiari, ma ancora lenti, segnali di ripresa e il settore sta cercando di ritrovare un delicato equilibrio, in parte adattandosi all'evoluzione in corso in parte cercando di anticipare la risposta ad alcune nuove macro tendenze”, sottolinea Minello.



“Il tessuto imprenditoriale è di fronte ad un contesto in cui sono giunti al pettine alcuni nodi irrisolti che la pandemia non ha fatto altro che accentuare”. La ricerca ci conferma che il cambiamento è in atto, che corre velocemente e che servono nuove competenze nel mondo del lavoro e grande dinamicità tra le imprese. Colpiscono due aspetti. Il primo: il lavoro dipendente penalizza, ancora una volta le donne, escluse dalle nuove assunzioni e legate ad una pericolosa marginalità.Il secondo: la crescente disaffezione dei giovani (under 30 e under 40) per il “fare impresa”, a vantaggio di una platea di imprenditori sempre più vecchia.