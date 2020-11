Commerciante per decenni, si è spento oggi Renato Visintin

MOTTA - Si è spento oggi a 77 anni un’altra figura storica dei commercianti mottensi, Renato Visintin.



Presente dagli anni ottanta nel negozio di abbigliamento in galleria Mottamercato nel plesso del supermercato Visotto e in zona Madonna con il negozio Mexico Abbigliamento.



Fu uno dei pionieri del commercio ambulante partecipando ai mercati in Friuli negli anni ’60, dopo aver ereditato l’attività dal padre.



Negli anni successivi gestì con la moglie una catena di negozi di abbigliamento nelle località balneari di Caorle, Bibione e Lignano.



Impegnato in campo sociale fu il primo presidente della Pallacanestro Motta. In pensione da un paio d’anni lascia la moglie Roberta e il figlio Edy.



I funerali giovedì mattina alle 10.30 in Duomo a Motta, rosario mercoledì alle 18.00. Seguirà la sepoltura in cimitero a Villanova.