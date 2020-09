Commemorazioni a New York per l’11 settembre anche se il virus ha piegato la città

NEW YORK – L’America commemora le vittime dell’11 settembre ma lo fa senza clamori, complice il covid ha imposto di evitare assembramenti ma che ha anche prostrato la Grande Mela.

A New York arriverà per l’occasione il vice di Trump (impegnato nella campagna elettorale), il vicepresidente Mike Pence ma la lettura dei 2.700 nomi delle vittime non sarà un momento pubblico e verrà registrata, per essere trasmessa in streaming.