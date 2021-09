Ultimo weekend e ultimi due appuntamenti del cartellone di Centorizzonti estate 2021 – Paesi e paesaggi come chicchi di melagrana, il programma ideato e curato da Cristina Palumbo per Echidna Associazione Culturale in co-progettazione con i 12 Comuni della rete culturale Centorizzonti, in accordo di programma con la Regione Veneto. Domenica 19 settembre all’Oratorio di Santa Lucia alle 18.00 è invece in programma il concerto Cominciò il nuovo giorno con Chantico Trio con Chiara Duse (soprano), Lara Ivanovich (contralto) e Diana Selva (soprano), che proporranno un intenso repertorio “a cappella”.

Cominciò il nuovo giorno . Tre voci diverse, quelle di Chantico Trio, che nell’esecuzione “a cappella” si completano e si valorizzano a vicenda in un intreccio sonoro di grande effetto, ci accompagneranno in un viaggio nella storia musicale che comprenderà una selezione di brani di musica antica e polifonia rinascimentale affiancati da spirituals e brani della tradizione folkloristica internazionale.



L’ensemble formato da Chiara Duse (soprano), Lara Ivanovich (contralto) e Diana Selva (soprano) si è costituito nel 2018 a Mirano dal desiderio delle tre amiche d’infanzia, amanti della musica e della reciproca compagnia, di sperimentare una nuova avventura artistica. Le componenti del gruppo provengono da lunghe e variegate esperienze di canto non professionale nei generi più differenti, soprattutto nel canto corale; ora la dimensione raccolta e intima del trio femminile, è una nuova frontiera per tutte, la realizzazione di un sogno di autonomia nel quale ricercare ed esplorare nuovi confini, inventare e assaporare percorsi mai tentati, un po’ sfida e un po’ scommessa. L’ensemble porta avanti in autonomia tutte le fasi della performance corale, dalla scelta dei brani allo studio della partitura, dalla concertazione fino all’esecuzione vera e propria, esibendosi senza direzione e senza alcun accompagnamento musicale.

Al termine del concerto il pubblico potrà proseguire la serata partecipando alla cena conviviale alla Trattoria Dai Fruts – Canciani a Paderno (prenotazione obbligatoria), per salutare insieme l’estate e l’edizione di Centorizzonti, che da luglio a settembre ci ha accompagnato con 16 proposte, spaziando dal teatro alla danza, dalla musica ai reading, senza dimenticare passeggiate e visite guidate, momenti conviviali e degustazioni.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria (info@echidnacultura.it, tel. 3711926476 orari ufficio, 3409446568 il giorno di spettacolo).

È necessario esibire il Green pass per assistere agli spettacoli.

Info: echidnacultura.it, FB @echidnacultura, Instagram @echidna_cultura