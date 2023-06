Una serata in cui ridere, commuoversi e apprendere come anche i piccoli gesti di ciascuno di noi possono contribuire al rispetto e alla salvaguardia della terra in cui viviamo.

Tutto questo è "Come ti salvo il pianeta", spettacolo-evento, di e con Marco Cortesi e Mara Moschini, che il Csv Belluno Treviso propone per mercoledì 14 giugno alle 20.45 presso la chiesa di San Teonisto a Treviso.



Si tratta del primo spettacolo dal vivo targato “Green Storytellers”, la serie TV la cui prima stagione è andata in onda anche su Italia Uno, nata dalla creatività degli artisti che vedremo sul palco.

Nello spettacolo, promettono Marco Cortesi e Mara Moschini, «racconteremo un pezzetto della nostra vita e di come le parole “sostenibilità” e “rispetto del pianeta” siano gradualmente diventate così importanti nelle nostre esistenze. Un evento - proseguono i protagonisti - che saprà farvi sorridere, senza mai perdere la serietà dell’approccio scientifico, ma con la convinzione che, se lo vogliamo, possiamo davvero fare la differenza riscoprendoci più consapevoli e più felici».



«Questo spettacolo vuole essere uno dei tasselli per avvicinare la cittadinanza a un aspetto fondamentale quale la sostenibilità ambientale e, in questo senso, il Csv Belluno Treviso si fa promotore attivo verso la comunità e collettore di una rete costituita dagli Enti del Terzo settore, ma anche da istituzioni, scuole e giovani, imprese, cittadini», dichiara la presidente del Csv Belluno Treviso Elisa Corrà. «Per questo invitiamo la cittadinanza a prendere parte a una serata del tutto gratuita in cui temi fondanti del nostro agire quotidiano vengono trattati con un linguaggio adatto a tutti gli spettatori. Nel concreto si tratta di un invito a partire dal teatro per rafforzare un legame con il mondo della partecipazione attiva e civica, che è tra gli scopi del nostro Centro di servizio».



Lo spettacolo rientra nel progetto “Attivo il mio tempo: un pensionamento generA(t)tivo” finanziato dalla Regione del Veneto.



L’ingresso è gratuito; per prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-come-ti-salvo-il-pianeta-635288293387