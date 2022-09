Come farsi piacere la montagna.

Primiero Hiking: dietro l’appellativo di Primiero Hiking si cela un gruppo di amici, nati e vissuti per oltre 30 anni nel territorio del Primiero, angolo di paradiso a cavallo tra le Dolomiti del Trentino – Alto Adige / Südtirol e quelle del Veneto. Tutti i membri del gruppo condividono una forte passione per l’escursionismo in qualsiasi stagione e a qualsiasi livello. L’ampia esperienza maturata nel corso degli anni, unita a un insieme di conoscenze tecnico-informatiche, cartografiche e fotografiche sono elemento catalizzatore per la stesura di questo lavoro. La speranza della proposta di Primiero Hiking è quella di riuscire a proporre un contenuto esaustivo e qualitativamente rilevante, in grado di ispirare visitatori ed escursionisti di questo straordinario territorio.