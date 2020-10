Combinazioni Festival. "Blackbird" di Chiara Frigo a Montebelluna

MONTEBELLUNA – Blackbird, la performance di danza di Chiara Frigo per Combinazioni festival, a settembre rimandata per il maltempo, avrà finalmente una nuova data, venerdì 16 ottobre alle 20, in Piazza Dall'Armi a Montebelluna.

“Blackbird” è uno spettacolo che mette in luce il "meccanismo delle relazioni", accentrato nello spazio pubblico circondato e non davanti alla gente, che si evolve con una coreografia composta da dieci performer. Ognuno di questi danzatori si muoverà all'interno di una propria area dove inizierà ad interagire con il pubblico. Aree delimitate da gessi colorati saranno i punti dove avverranno scambi e inizieranno relazioni, ognuna diversa. La piazza si riempirà così di tracce, parole, frammenti, disegni che le persone lasceranno dopo aver vissuto questa esperienza. Alla fine i danzatori si uniranno per una azione corale.

Chiara Frigo ha pensato a Blackbird come “la nascita del desiderio di ricostruire una relazione, un dialogo a due creato tra sconosciuti che si incontrano, una compresenza in uno spazio virtuale in cui lo spettatore è chiamato ad essere parte attiva. Il progetto mira ad alimentare questa esperienza intima, quasi a ridisegnare una prossimità che oggi non è più possibile”.

Chi è Chiara Frigo.

Coreografa e performer, laureata in biologia molecolare, riceve fin dal 2006, anno della sua prima creazione, numerosi riconoscimenti e premi in Italia e all’estero, partecipando a molteplici progetti internazionali. Blackbird è una produzione di Zebra Cultural Zoo con CSC di Bassano del Grappa, in collaborazione con Operaestate festival Veneto. Un evento che fa parte del progetto "CombinAzioni... a step forward" dell'associazione CombinAzioni, finanziato da Ang, Agenzia nazionale per i giovani.

Partecipazione libera, prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090.

Maggiori informazioni su www.combinazionifestival.it e www.operaestate.it