Comandante dei Carabinieri muore a Cuba

VENEZIA - Germano Mancini, carabiniere di origine pescarese di stanza in Veneto, è morto a Cuba mentre si trovava in vacanza con alcuni amici.

Aveva 50 anni. Le cause del decesso sono in fase di accertamento. L'uomo abitava in Veneto da più di un ventennio. Pochi mesi fa era diventato comandante dei carabinieri di Scorzè e viveva a Noale.



Le autorità sono adesso impegnate nella ricostruzione delle circostanze della sua scomparsa. Mancini avrebbe iniziato a stare male qualche giorno fa e sarebbe stato quindi ricoverato in ospedale. Circola l’ipotesi che possa aver contratto un virus.

Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e i tentativi di salvarlo sono stati purtroppo vani. Lascia un figlio.