Colto da un malore lungo il sentiero che porta al rifugio Grauzaria: soccorso escursionista

UDINE - Escursionista è stato colto da un malore mentre stava camminando lungo il sentiero che conduce al rifugio Grauzaria, a Moggio Udinese. L’uomo, 75 anni, residente a Moggio Udinese è stato soccorso domenica mattina da sei tecnici del Soccorso alpino della stazione di Moggio intervenuti assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco.



L’escursionista è stato notato a terra in difficoltà da altri giovani escursionisti che salivano e che hanno chiamato il 112. Il primo ad arrivare sul posto è stato uno dei soccorritori di Moggio con il defibrillatore che però non è servito. L'uomo, che respirava e il cui battito cardiaco era presente, è stato condotto a valle in barella e consegnato ai sanitari dell'ambulanza che lo portato in ospedale.