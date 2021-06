Colto da malore, muore al mare

VENEZIA - Malore al mare, un uomo è morto questa mattina in località Brussa, spiaggia tra Bibione e Caorle, località poco distante da Portogruaro (Venezia).



Il malcapitato, 59anni di San Giorgio di Nogaro (Udine), ha accusato un infarto sulla spiaggia di Vallevecchia.



Il cognato ha subito avvisato i soccorsi ma nonostante la celerità dell'intervento dei sanitari per il 59enne non c’è stato nulla da fare.