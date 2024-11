Coltivazione di marijuana e cocaina scoperta in un capannone

VICENZA - Una coltivazione di marijuana di vaste dimensioni è stata rinvenuta all'interno di una capannone industriale a Camisano Vicentino (Vicenza) dai Carabinieri. L'operazione è scattata dopo una segnalazione del curatore fallimentare, incaricato dal Tribunale di Venezia, arrivato sul posto per eseguire verifiche legate alla liquidazione dell'azienda.



All'interno dell'area industriale, i militari si sono trovati di fronte a un'autentica serra indoor, con piante di marijuana disposte su larga scala, attrezzature sofisticate per l'irrigazione e sistemi di aerazione professionali.



Al termine dell'ispezione, svolta con l'ausilio delle unità cinofile del Nucleo carabinieri di Torreglia (Padova), sono state sequestrati 5 kg di marijuana e 300 g di cocaina, e una somma di 700 euro in contanti, rinvenuti sul posto. Il capannone è stata posto sotto sequestro e sono ora in corso indagini per identificare i responsabili dell'attività criminosa.

