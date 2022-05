Coltivava marijuana in casa, arrestato

VICENZA - Coltivava marijuana in casa, nei guai 25enne residente a Romano D’Ezzelino e domiciliato a Cassola.

È stato arrestato per aver coltivato quattro piante di marijuana. Lo riporta il Giornale di Vicenza. Il giovane è finito al centro di un’indagine dei carabinieri di Castelfranco Veneto, che hanno eseguito una perquisizione nel suo domicilio.



I militari hanno trovato e sequestrato in casa quattro piante di marijuana, custodite in una serra professionale, dotata delle apparecchiature necessarie a garantire produzione di marijuana di alto livello.



Inoltre, anche un etto di erba, divisa in due sacchetti, e 12 grammi di hashish, che hanno portato all’arresto del ragazzo. Nel rito celebrato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto del giovane per poi rimetterlo in libertà: il processo riprenderà domani nelle prossime settimane.