Coltello ed hashish: fermati due diciannovenni a Mogliano

MOGLIANO – Questa mattina a Mogliano Veneto in via IV Novembre, intorno alle 5, i militari della locale stazione Carabinieri durante un controllo a due 19enni del posto, hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 20 cm, con lama di 8, di cui il possessore non ha fornito un giustificato motivo.

L’altro giovane, nel corso delle operazioni, ha tentato di disfarsi di un involucro con 10 gr. di hashish, recuperato e sequestrato con il coltello che al giovane che lo deteneva è costato una denuncia per porto di armi/oggetti atti ad offendere. Quindi il coetaneo sarà segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.