Colpo di scena a Supervivientes: 'naufrago' disperso, interviene l'esercito

HONDURAS – Paura e tensione nella versione spagnola de "L'Isola dei Famosi", Supervivientes, dove un naufrago è scomparso, costringendo all'intervento l'esercito honduregno. Il protagonista dell'episodio, avvenuto il 22 maggio, è Angel Cristo Jr, figlio dell'attrice Barbara Rey.



Cristo Jr si è allontanato dall'area designata per il programma dopo un'accesa discussione con Aurah Ruiz. La sua scomparsa ha fatto scattare l'allarme, poiché aveva attraversato la pericolosa zona di Cayo Cochinos Menor. L'esercito honduregno è stato mobilitato e, dopo tre ore di ricerca, il concorrente è stato ritrovato in buone condizioni.

Carlos Sobera, conduttore di Supervivientes, ha espresso l'angoscia vissuta dall'organizzazione e dai compagni di Cristo Jr durante la sua assenza. "È rimasto disperso per più di tre ore in una zona molto pericolosa", ha dichiarato Sobera. Nonostante le sue scuse e il ringraziamento per l'intervento, Cristo Jr è stato espulso dal programma dopo 75 giorni di permanenza.

Aurah Ruiz, coinvolta nella lite che ha portato alla fuga di Cristo Jr, è stata punita con l'ingresso in nomination. L'episodio ha suscitato numerosi commenti sui social, criticando il comportamento dei concorrenti coinvolti. OT