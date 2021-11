VENETO - Il 10eLotto premia il Veneto; nel concorso del 6 novembre, riporta Agipronews, un giocatore di Musile di Piave, in provincia di Venezia, ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro, realizzato con una puntata da 4 euro su un'estrazione frequente. L'ultimo concorso ha distribuito oltre 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 3,6 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. OT