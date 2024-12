Colpo al bancomat nella notte: il botto sveglia il paese

PADOVA - Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2024, un violento assalto ha scosso la tranquillità di Santa Giustina in Colle, dove una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena in via San Giorgio. L'episodio è avvenuto intorno alle 3:40, quando i residenti sono stati svegliati da un forte boato che ha destato preoccupazione e paura nella comunità.

Nonostante l'allerta e l'immediato intervento dei Carabinieri di Cittadella, i responsabili sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le indagini sono attualmente in corso, condotte dal NORM di Cittadella, che sta cercando di raccogliere prove e testimonianze per identificare i colpevoli. Non si esclude che la banda possa essere la stessa che ha colpito recentemente in altre località, come Vo' e Campodoro.

Questo evento segue un episodio simile avvenuto nella stessa notte a San Fior, in provincia di Treviso, dove un altro bancomat è stato preso di mira. La sequenza di attacchi ai bancomat nella regione solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Le autorità invitano i cittadini a rimanere vigili e a segnalare eventuali attività sospette, mentre le indagini proseguono per garantire la sicurezza della comunità e riportare alla giustizia i responsabili di questi crimini.

