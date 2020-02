Colpito da un'impalcatura che gli piomba addosso, 57enne di Vittorio Veneto portato in elicottero in ospedale

VITTORIO VENETO – Un 57enne di Vittorio Veneto è stato coinvolto questa mattina in un incidente sul lavoro in un’azienda a Paludi di Alpago (Belluno). Stando a quanto emerso, l’uomo sarebbe stato colpito in modo violento da un’impalcatura che gli sarebbe piombata addosso.

Dopo che i colleghi di lavoro hanno lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, che l’hanno trasportato in elicottero all’ospedale di Belluno.

Le condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto ora stanno facendo accertamenti i carabinieri ed i tecnici dello Spisal.