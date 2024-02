Colpito da un albero mentre fa legna: morto

VICENZA - Taglia un albero assieme ad alcuni amici e il tronco lo colpisce uccidendolo sul colpo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 14.00 in un'area boschiva di contrada Frizzi a Recoaro Terme (Vicenza). Tre amici, secondo le ricostruzioni, erano andati nei boschi per fare della legna. A perdere la vita un uomo di 60 anni, del posto. I sanitari del Suem 118, arrivati assieme ai carabinieri della stazione di Valdagno (Vicenza), hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo, che è stato colpito al torace e al volto. Sono già tre le vittime in pochi mesi nel Vicentino per episodi simili.