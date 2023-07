Colpito da tre mandati di arresto, in manette all'aeroporto

VENEZIA - Era colpito da tre mandati di arresto europeo l'italiano che è stato ammanettato dalla polizia all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'uomo, proveniente da Stoccarda, è incappato in un controllo della polizia di Frontiera che, accertata la sua latitanza, ha eseguito il provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona. L'indagato doveva espiare la pena di 8 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti oltre a resistenza a pubblico ufficiale nonché detenzione di armi. L'uomo sarebbe stato rimandato in Italia dalle autorità tedesche in quanto era appunto destinatario dei 3 mandati di arresto Europeo. (ANSA)