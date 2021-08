Colpito da malore a 2.300 metri di quota

VICENZA – Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, gli operatori del Soccorso Alpino di Asiago, sull’Altipiano dei Sette Comuni, in Provincia di Vicenza, sono intervenuti dopo esser stati allertati dalla Centrale Suem per trarre in salvo un escursionista colto da malore il quale stava scendendo da Cima Portule, rilievo da 2310 metri sul livello del mare situato nell’area occidentale del suddetto Altipiano.

Un volta giunti in loco, i soccorritori hanno rinvenuto un uomo di 65 anni, residente a Trieste il quale, nel frattempo, si era ripreso e stava per rimettersi in cammino. Successivamente, l’uomo è stato accompagnato al veicolo d’emergenza e successivamente riportato a valle dove si trovava la sua auto. Conclusa l’operazione, il triestino ha lasciato autonomamente il Paese con la moglie a bordo della propria vettura.