Colpito in casa da un malore improvviso, scatta l'allarme

PORDENONE - Le stazioni Valcellina e Maniago del Soccorso Alpino sono intervenute con nove tecnici in località Ponte Mezzo Canale presso un edificio a cui si accede con un centinaio di metri di pista forestale in aiuto all'ambulanza giunta nei pressi per soccorrere un uomo colto da malore. La chiamata è giunta intorno alle 12.30 al Nue112. I soccorritori hanno aiutato nel trasporto della persona dal luogo in cui è stata colta da malore all'ambulanza. È stato poi necessario affidare la persona all'elisoccorso regionale, attivato contestualmente e giunto sul posto poco dopo, per trasportarla urgentemente in ospedale. Intervento concluso alle 13.30. Sul posto, chiamati dalla.Sores, anche i Vigili del Fuoco di Maniago.