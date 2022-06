Colpito alla testa da un oggetto caduto dal ponteggio del cantiere

VERONA - Colpito alla testa da un oggetto caduto da un ponteggio. Il fatto è avvenuto poco dopo le 8, a Pacengo (Verona).

Un turista straniero sarebbe rimasto ferito in modo serio in via Porto nei pressi di un cantiere. I carabinieri di Lazise sono giunti sul posto per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, ma secondo alcune testimonianze, a colpire l'uomo di passaggio sarebbe stato un oggetto pesante caduto proprio dal ponteggio, da un'altezza di circa 4 metri.

L'uomo è stato subito soccorso dagli operai del cantiere e da alcuni passanti in zona che hanno avvertito il Suem 118. Gli operatori sanitari sono intervenuti velocemente, hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno portato in codice rosso in Borgo Trento.