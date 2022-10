Colpito al volto dal braccio della betoniera, grave operaio

PADOVA - Un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio dopo essere stato colpito al volto dal braccio meccanico di una betoniera. Il fatto è avvenuto a Schiavonia (Padova), in un piccolo cantiere stradale in cui l'uomo lavorava.

E' ancora da accertare se il braccio meccanico abbia colpito per un errore di manovra di chi era addetto ala betoniera, o per una disattenzione. Il ferito è stato soccorso e portato con l'elicottero del 118 all'ospedale di Padova, ha riportato un grave trauma cranico e facciale, per il quale è stato sottoposto ad intervento nella neurochirurgia dell'ospedale patavino. Ora si trova in terapia intensiva.