"Colpita a mani nude, poi Giulia è stata caricata in auto esanime"

VIGONOVO (VENEZIA) - Continuano le indagini per la scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, con nuovi elementi che gettano luce su una possibile dinamica violenta. Secondo fonti vicine all'inchiesta, un breve video mostra Filippo Turetta aggredire Giulia Cecchettin a mani nude la notte di sabato scorso.

Il giovane, ex fidanzato di Giulia, è ora indagato per tentato omicidio dalla Procura, che sta cercando di fare luce su quanto accaduto quella notte. Nel video, Giulia Cecchettin urla "Aiuto, mi fai male" prima di essere caricata in un'auto.

Gli investigatori stanno utilizzando questo video e altri elementi probanti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e capire cosa sia successo successivamente alla sparizione dei due giovani. L'ansia e la preoccupazione aumentano tra familiari e amici, mentre le autorità intensificano gli sforzi per rintracciare Giulia e Filippo.

Il video è brevissimo, nel quale si vedrebbe appunto Filippo Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso, tra gli elementi probanti in mano gli investigatori. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dello stabilimento "Dior" di Fossò (Venezia), che si trova sulla strada dove erano state già repertate presunte macchie di sangue e dei capelli, domenica scorsa. Nelle immagini si vedrebbe un'aggressione da parte di Filippo e poi il giovane caricare nella sua auto Giulia, sanguinante.

Sorella di Giulia 'avevo un presentimento e si sta confermando'

"Nel momento in cui mio fratello mi ha chiamato alle 8 del mattino chiedendomi dov'era Giulia, ero preparata al peggio. Avevo tutti i presentimenti e si stanno confermando". E' uno dei passaggi dell'intervista di Elena, la sorella di Giulia Ceccherini, a 'Pomeriggio Cinque' su Canale 5. "Chiunque fosse loro vicino e che conosceva Giulia e Filippo - ha aggiunto -. sapeva che c'era qualcosa che non andava nel loro rapporto. Giulia è molto legata alle persone che le stanno a fianco, alla famiglia, soprattutto dopo la perdita della mamma. Stava iniziando ad aprirsi dopo quel lutto, a seguire i suoi sogni e lui li percepiva invece come un distaccamento. Giulia non lo voleva allontanare - ha precisato-, ma quello di Filippo era un comportamento ossessivo. Voleva essere sempre dov'era lei. Al mio compleanno avevamo deciso di passare un giorno per stare insieme io, mio fratello e Giulia. Lui invece voleva unirsi a noi, ma Giulia voleva che fossimo solo noi tre. Filippo l' ha chiamata tutto il giorno" "Forse Giulia avrebbe dovuto chiudere il rapporto già nei primi mesi - ha confidato - perchè abbiamo visto che i problemi erano nati già all'inizio della relazione. Era geloso di cose che non dovevano essere". "Spero - ha concluso tra le lacrime - che Giulia torni, di poterla riabbracciare"