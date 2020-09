Colpita da un malore mentre sale in ferrata

FORNI DI SOPRA (UDINE) - Accusa un malore mentre sta salendo in ferrata: la salvano, dall'elicottero, con un verricello di 70 mentri.



Verso le 13:30 una donna di Trieste di 27 anni ha accusato un malore mentre saliva lungo la ferrata del Clap Varmost. I compagni di scalata hanno chiamato il NUE112. Nel contempo si è attivata una squadra della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Forni di Sopra che si è messa in contatto col gruppo in difficoltà .



La SORES ha inviato sul posto l’elisoccorso, del Suem di Pieve di Cadore, in quanto l’eliambulanza friulana era impegnata in altra emergenza.



Pronto a partire anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo. L’elicottero, con una verricellata di 70 metri, ha prelevato la ragazza dalla parete e l'ha portata a fondovalle dove l’attendeva l’ambulanza arrivata da Ampezzo.



L’intervento si è concluso alle ore 14:15.