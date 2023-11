Colpita da un fulmine mentre passeggia sulla spiaggia: morta mamma di 34 anni

Una tranquilla e rilassante passeggiata sulla spiaggia si è trasformata in una tragedia irrimediabile per una 34enne, mamma di due bambini. La donna, è stata colpita da un fulmine mentre passeggiava sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena (Colombia), sconvolgendo la tranquillità di una giornata apparentemente serena.



Le telecamere a circuito chiuso hanno immortalato gli ultimi momenti di Froilanis Maireth Rivas Roman, che camminava ignara sulla sabbia. In un attimo, un lampo bianco l’ha colpita, facendola cadere senza vita. Per la donna non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Il fulmine l'ha uccisa sul colpo tra lo choc delle persone presenti che hanno assistito alla scena. La tragedia si è verificata nonostante le autorità avessero diffuso un'avviso di maltempo alcune ore prima, invitando i cittadini a prendere precauzioni.