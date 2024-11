Colpita al volto da un masso, grave escursionista 70enne

VERONA - Una donna veronese di 70anni è rimasta ferita gravemente al volto dopo che è stata centrata da un masso che in caduta si è frantumato lungo il sentiero Ottaviani sul Monte Baldo nel veronese.



La donna, in fase di discesa con un gruppo di persone, si è attardata quando sul sentiero è piombato un masso che, rotolando, si è diviso in più pezzi, uno dei quali l'ha colpita al volto. Dal forte impatto, la donna avrebbe perso l'equilibrio ruzzolando per una trentina di metri.