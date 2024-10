Colpi di manganello ai poliziotti: bar chiuso per un mese e mezzo

PADOVA - Nella serata di martedì 15 ottobre, il Questore Marco Odorisio ha disposto la chiusura per 45 giorni di un bar situato in via Guizza, a seguito di un grave episodio avvenuto lo scorso 11 ottobre. La Polizia di Stato, durante un controllo della Squadra Mobile, ha notato un giovane tunisino, già noto per reati legati alla droga, uscire dal locale. Quando gli agenti hanno tentato di fermarlo, l’uomo ha reagito violentemente, attirando altri connazionali che si trovavano nel bar.

Durante la colluttazione, un secondo uomo, di origine filippina, ha minacciato i poliziotti con un manganello telescopico e un coltello. Gli agenti hanno quindi usato il TASER per bloccarlo e arrestare i due aggressori. Nel locale sono stati identificati anche altri due individui con precedenti penali per reati contro la persona e la droga.

La chiusura è stata decisa anche a seguito di controlli precedenti che hanno rilevato la presenza di videolottery attive fuori orario e la frequente presenza di clienti con precedenti penali. Il locale, già segnalato in passato, è stato chiuso per motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico, secondo l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).