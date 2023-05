Colpi con gli escavatori al bancomat, li arrestano durante la gita

VERONA - Due uomini residenti in provincia di Brescia sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, con l'accusa di avere sfondato le vetrate di due banche a San Pietro in Cariano e Domegliara (Verona), per derubare il bancomat. Il primo colpo risale al 6 agosto scorso, quando i banditi avevano utilizzato un escavatore, rubato poco prima, con il quale avevano danneggiato un palo dell'illuminazione pubblica e anche tre automobili parcheggiate davanti all'istituto di credito. Il 13 novembre successivo, ancora in Valpolicella, con una ruspa trafugata a Dolcè (Verona) era stato sradicato il bancomat, poi ritrovato a Gavardo (Brescia) due giorni dopo. I due arrestati, un 46enne ed un 49enne bresciani, entrambi pluripregiudicati, sono stati tratti bloccati dai Carabinieri ad Affi, nel veronese, mentre a bordo di un mezzo "pulito" stavano compiendo una escursione sulla sponda orientale del Garda. Il sostituto procuratore Maria Diletta Schiaffino, che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto dal Gip Carola Musio l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, riconoscendo gravi indizi di colpevolezza e ritenendo sussistente la pericolosità dei due indagati.