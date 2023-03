Colpi arma da fuoco fuori dall'abitazione, trentenne denunciato

PADOVA - Un trentenne moldavo, che da giorni esplodeva colpi di arma da fuoco fuori dalla finestra di casa, è stato denunciato e la sua abitazione perquisita dalla Squadra Mobile di Padova. Un esposto di alcuni residenti della zona aveva segnalato che da qualche settimana un uomo residente in uno stabile di via Eulero si divertiva di sera e di notte ad esplodere colpi di pistola dalla finestra di casa e nei campi dietro casa. Recentemente proprio uno di questi colpi esplosi dal balcone di casa sua aveva forato il vetro di una finestra di un palazzo vicino. Sono bastate poche ore agli agenti della Squadra Mobile di Padova per raccogliere altre testimonianze ed individuare l'appartamento dove da alcuni mesi abita il moldavo con la passione delle armi da fuoco. Nei mesi scorsi l'uomo aveva acquistato due pistole a salve ed una carabina ad aria compresa con relative munizioni che i poliziotti hanno rintracciato e sequestrato in casa. A tutte le armi l'uomo aveva tolto il tappo rosso. Per lui è scattata una denuncia per "getto pericoloso di cose" e "procurato allarme", mentre le armi sequestrate sono a disposizione della Procura in attesa del processo.