THE COLOR OF EMOTION.

Una mostra di pittura ma non solo. L’interessantissima ed originale esposizione presso Visentin Abbigliamento in Viale della Vittoria a Vittorio veneto.

STEFANO BERNARDI

Colori al di fuori del tempo

Riflessioni di Mauro Furlan

Dell’immaginifico mondo di Stefano Bernardi, pittore trevigiano che ho imparato ad apprezzare grazie ad un’iniziativa dell’associazione culturale Arte In Vista, accasata presso La Porta Fucsia a Vittorio Veneto, mi ha senza indugio colpito il nesso “atemporale”, cercato soprattutto con il rock. Per rock intendo quello diventato adulto e che ha visto i natali tra la metà degli anni ’60 e la fine degli anni ’70. Un percorso musicale che è partito nudo e crudo, dai tratti spensierati e bambineschi. È passato per la moda e le libere sperimentazioni, che di conseguenza l’hanno indotto a contaminarsi, intraprendendo così altre vie per toccare altri mondi. Un processo temporale non di genere ma che ha dato un’identità al rock stesso, facendolo diventare la forma d’arte musicale tra le più importanti del secolo scorso.

Ora, uno come me al quale la musica ha aperto molte porte e ad un confronto con altri linguaggi, non ha potuto che tentare di “entrare” nel mondo fantastico di Bernardi, le cui opere pur essendo immagini bidimensionali, ne assumono una terza grazie proprio alla sensibilità dell’artista, che ha voluto coinvolgere in un immaginario, quasi impossibile incontro con brani iconici del rock. Sfumature dall’impatto onirico, volti dai contorni marcati che emergono da mondi immaginari, fotografie dal vago stile “Factory”, che negli anni ’70 specialmente a New York impattò incredibilmente su chi credeva non ci fosse altro da dire con le immagini, in particolare con la pittura.

Bernardi in questa mostra esibisce momenti senza tempo, affiancando altrettanti brani senza tempo come Summertime della sublime Janis Joplin. Oppure ‘Kashmir’ degli eterni Led Zeppelin, che ben scruta il profilo del volto vagamente orientaleggiante raffigurato nel quadro a cui fa riferimento (e facilmente individuabile).

Penso che ogni visitatore curioso possa fare un piccolo sforzo, dando un suo significato, una sua collocazione a queste opere, considerato che indirettamente ne diventa parte. In cambio il pittore e la sua Opera regalano un’esperienza.