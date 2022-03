"Colonnello russo ucciso da suoi soldati: travolto da un tank"

MONDO - Un colonnello russo investito e ucciso da un tank in un ammutinamento di un gruppo di soldati in Ucraina. Il colonnello Yuri Medvedev, riferisce il Daily Mail, è stato ucciso da uomini del 37esimo battaglione fucilieri dopo le gravi perdite subite dal reparto. "E' stato ucciso dai suoi stessi soldati, riteniamo come conseguenza delle perdite subite dal reparto", scrive il giornale sulla base di informazioni fornite da fonti ufficiali.

"Questo dà l'idea dei problemi, anche a livello di morale, che le forze russe stanno incontrando". Secondo la ricostruzione del Daily Mail, Medvedev sarebbe stato travolto da un tank: "Riteniamo - le parole delle fonti - che sia stato ucciso deliberatamente dalle sue truppe". L'articolo è abbinato ad una serie di immagini che documentano il trasporto di un ufficiale in barella.