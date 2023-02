Collisione tra taxi e barca a remi a Venezia, due ferite lievi

VENEZIA - Collisione tra un taxi acqueo e un 'sandolo', tipica imbarcazione a remi lagunare, a Venezia. Per cause al vaglio della Polizia locale le due imbarcazioni si sono scontrate tra le isole delle Vignole e Murano, con la barca più leggera che ha avuto la peggio facendo finire in acqua le due donne, che si stavano allenando per le regate in laguna. Immediati i soccorsi che hanno recuperato le due regatanti finite nell'acqua gelida, che sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Civile per gli accertamenti sanitari, per dei lievi traumi. Medicate, sono state tenute in osservazione quindi sono state dimesse, entrambe con una prognosi di alcuni giorni. L'imbarcazione è stata recuperata dai Vigili del fuoco.