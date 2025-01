Collisione tra aereo di linea e elicottero militare

STATI UNITI - Un drammatico incidente aereo si è verificato all'aeroporto nazionale Reagan di Washington, dove un velivolo dell'American Airlines, con 64 persone a bordo tra cui quattro membri dell'equipaggio, si è scontrato con un elicottero dell'esercito statunitense. Il Washington Post ha riportato la notizia, spiegando che l'aereo, partito da Wichita, Kansas, stava effettuando la manovra di atterraggio quando si è verificato l'impatto. Dopo la collisione, il velivolo passeggeri è precipitato nel fiume Potomac.

Le autorità locali hanno avviato le operazioni di soccorso. La polizia ha già recuperato alcuni corpi dalle acque del fiume, ma il numero esatto delle vittime non è ancora stato confermato. A bordo dell'elicottero militare si trovavano tre soldati, come confermato da un ufficiale dell'esercito. Secondo quanto riferito dalla CNN, l'FBI ha escluso l'ipotesi di un attentato terroristico.

Le squadre di sommozzatori della Polizia di Stato del Maryland sono impegnate nelle operazioni di ricerca e recupero. Il governatore Wes Moore ha dichiarato sui social media che tutti gli sforzi sono concentrati nell'assistenza alle vittime e nella gestione dell’emergenza. Nonostante l'incidente, le condizioni meteorologiche al momento dello schianto erano buone.

La Federal Aviation Administration ha annunciato che l'aeroporto nazionale Reagan rimarrà chiuso fino a domani, mentre i voli sono stati deviati verso l'aeroporto internazionale Marshall di Baltimora-Washington.

Trump critica la gestione dell'incidente

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto sulla vicenda con un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social. "Questo incidente avrebbe dovuto essere evitato", ha scritto Trump, sottolineando che l'aereo seguiva una normale traiettoria di avvicinamento all’aeroporto. Ha inoltre sollevato interrogativi sulle manovre dell'elicottero e sul ruolo della torre di controllo, chiedendosi perché non siano state fornite istruzioni più chiare per evitare la tragedia. "Non va bene!", ha concluso il presidente, criticando la gestione dell'accaduto.